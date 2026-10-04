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Экс-форвард «Урала» и «Факела» Марков – новый игрок Lit Energy

Экс-форвард « Урала » Евгений Марков стал игроком Lit Energy блогера Михаила Литвина. На профессиональном уровне 32-летний футболист выступал за «Факел», « Краснодар », «Рубин», « Динамо », «Тосно» и другие клубы.

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