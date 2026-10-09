В Польше школьника с игрушечным тесаком приняли за вооружённого мужчину

В польском Кракове полиция прибыла в школу после сообщения о человеке с холодным оружием, однако предполагаемым нарушителем оказался 10-летний ученик в костюме на Хэллоуин, сообщает KP.
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