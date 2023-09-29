В Генштабе высказались о планах дополнительной мобилизации в России

В Генеральном штабе РФ «никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», сказал на брифинге в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, пишет «Интерфакс».
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