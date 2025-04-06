Миллиарды Чубайса арестовали

Ответчики по иску — бывшие топ-менеджеры «Роснано»фото: freepik.com Арбитражный суд Москвы арестовал деньги и имущество Анатолия Чубайса, а также еще семи менеджеров в размере 5,6 миллиардов по иску компании «Роснано».