Задолженность по зарплатам на Украине достигла рекордных отметок

Политика СегодняБизнес и финансыЗадолженность по зарплатам на Украине достигла рекордных отметок Задолженность по выплате заработной платы на Украине на начало июля составила рекордные 3592,6 млн гривен.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколайДа за долбали вы своей украиной. На хрен бы она нужна. Скачут они, ну и пусть себе скачут. У нас в стране, что нет тем интересных? Такая большая страна и ничего хорошего ничего плохого? Поговорить не о чем?Комментировать
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