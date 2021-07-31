Политика Сегодня

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Задолженность по зарплатам на Украине достигла рекордных отметок

Задолженность по зарплатам на Украине достигла рекордных отметок

Задолженность по выплате заработной платы на Украине на начало июля составила рекордные 3592,6 млн гривен.

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Николай
Да за долбали вы своей украиной. На хрен бы она нужна. Скачут они, ну и пусть себе скачут. У нас в стране, что нет тем интересных? Такая большая страна и ничего хорошего ничего плохого? Поговорить не о чем?

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