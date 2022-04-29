«Она заберет к себе Бедроса», – отцу Филиппа Киркорова предсказали скорую кончину

30 апреля Филипп Киркоров отметит своё 55-летие. Свой день Рождения поп-король всегда празднует скромно, так как в этот день в 1994 году умерла его мама.
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