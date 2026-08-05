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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трабзонспор» с Салахом – третий фаворит чемпионата Турции у букмекеров. От египтянина ждут около 20 голов за сезон

Букмекеры начали принимать ставки на статистику Мохамеда Салаха в турецкой Суперлиге. 5 августа экс-вингер «Ливерпуля» прибыл в Турцию, чтобы завершить свой переход в «Трабзонспор».

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