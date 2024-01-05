"Мальчик, ты не понял. Мы домой летим". Первая реакция русских, вернувшихся домой после репатриации из Германии и Прибалтики

Galina Bobryasheva

Вам же объяснили уже! Когда во время перестройки русских бросили в республиках и не предложили никаких программ по переселению, то кто кого бросил? Люди по настоящему голодали! А хорошо живущая Германия, Израиль и другие страны подхватили эту волну, звали и предлагали изучение языка, работу и квартиры! И все это бесплатно и билеты оплачивали! Потому что во все времена люди считались главным ресурсом! Нет людей, нет государства! И сейчас при переезде в Россию упростили только принятие гражданства, а все остальное можно сказать большинство с нуля будет начинать, потому что один переезд пожару подобен. И люди едут, потому что душа зовет домой! Не факт, что они будут жить лучше, чем в странах откуда уехали, но их это не пугает. Они домой хотят! Это гены и никуда от этого не деться!