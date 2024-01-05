Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Мальчик, ты не понял. Мы домой летим". Первая реакция русских, вернувшихся домой после репатриации из Германии и Прибалтики

"Мальчик, ты не понял. Мы домой летим". Первая реакция русских, вернувшихся домой после репатриации из Германии и Прибалтики

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ   Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В декабре Верховный дал старт массовой репатриации русских в Россию.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Вам же объяснили уже! Когда во время перестройки русских бросили в республиках и не предложили никаких программ по переселению, то кто кого бросил? Люди по настоящему голодали!  А хорошо живущая Германия, Израиль и другие страны подхватили эту волну, звали и предлагали изучение языка, работу и квартиры! И все это бесплатно и билеты оплачивали! Потому что во все времена люди считались главным ресурсом! Нет людей, нет государства! И сейчас при  переезде в Россию упростили только принятие гражданства, а все остальное можно сказать большинство с нуля будет начинать, потому что один переезд пожару подобен. И люди едут, потому что душа зовет домой! Не факт, что они будут жить лучше, чем в странах откуда уехали, но их это не пугает. Они домой хотят! Это гены и никуда от этого не деться!
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14 час.
В С
Может он в прошлом году переехал ?
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12 час.
radiofree RF
Вручат повестки и розовые очки спадут с репатриантов.
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11 час.

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