Удар из Сирии: все больше сторон втягивается в арабо-израильский конфликт

Вячеслав Арефкин РОССИИ надо отправить корабль с гуманитарной помощью сектору Газа и Палестине, не скрываясь в открытую!!! Мы же за СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!!

Вячеслав Арефкин Израиль с жидами нам не друг, кто туда уехал все предатели РУССКОГО ДУХА!!! По СПРАВЕДЛИВОСТИ надо поступать!!!