Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Обама Трампоич
    Долбануть сарматом и раю пиздецВ войну против Из...
  • саша пупкин
    И ведь не соврал))Зеленский заявил,...
  • Зоя Копань
    Вот ублюдок, а скольких типа"заблудившихся" шпионов этой нацинальности мы не знаем, да ладно мы, ФСБ не знает их сейч...Таджика-шпиона за...

Удар из Сирии: все больше сторон втягивается в арабо-израильский конфликт

Удар из Сирии: все больше сторон втягивается в арабо-израильский конфликт

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Минувшей ночью был зафиксирован минометный обстрел Израиля с территории Сирии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Арефкин
РОССИИ надо отправить корабль с гуманитарной помощью сектору Газа и Палестине, не скрываясь в открытую!!! Мы же за СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!!
Ответить
22 час.
Вячеслав Арефкин
Израиль с жидами нам не друг, кто туда уехал все предатели РУССКОГО ДУХА!!! По СПРАВЕДЛИВОСТИ надо поступать!!!
Ответить
22 час.
ИО
Игорь Осокин
На побережье нет порта, порт начали строить, но Израиль его разбомбил
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх