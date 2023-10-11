Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Минувшей ночью был зафиксирован минометный обстрел Израиля с территории Сирии.
Удар из Сирии: все больше сторон втягивается в арабо-израильский конфликт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Арефкин
РОССИИ надо отправить корабль с гуманитарной помощью сектору Газа и Палестине, не скрываясь в открытую!!! Мы же за СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!!
Ответить
22 час.
Вячеслав Арефкин
Израиль с жидами нам не друг, кто туда уехал все предатели РУССКОГО ДУХА!!! По СПРАВЕДЛИВОСТИ надо поступать!!!
Ответить
22 час.
ИО
Игорь Осокин
На побережье нет порта, порт начали строить, но Израиль его разбомбил
Ответить
3 час.
Свежие комментарии