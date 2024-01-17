«Непросто каждый раз раскачивать организм до состояния истерики»

Главная ценность на съемочной площадке — это люди, уверена Екатерина Вилкова. Актриса уже много лет работает с одной командой, и в итоге самая трудная роль играется легче — даже если речь в сюжете идет о жестоких преступлениях, предательстве и смерти.
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