Сексуализация и фан-сервис смогли вывести Snowbreak: Containment Zone в топы продаж Вчер...

Сексуализация и фан-сервис смогли вывести Snowbreak: Containment Zone в топы продажВчера разработчики из студии Amazing Seasun Games рассказали о том, что они решили сделать акцент на сексуализации в Snowbreak: Containment Zone после того как студия поняла, что это именно то, чего хотят игроки.