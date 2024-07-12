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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сексуализация и фан-сервис смогли вывести Snowbreak: Containment Zone в топы продаж Вчер...

Сексуализация и фан-сервис смогли вывести Snowbreak: Containment Zone в топы продаж Вчер...

Сексуализация и фан-сервис смогли вывести Snowbreak: Containment Zone в топы продажВчера разработчики из студии Amazing Seasun Games рассказали о том, что они решили сделать акцент на сексуализации в Snowbreak: Containment Zone после того как студия поняла, что это именно то, чего хотят игроки.

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