ЛДПР предложила единые нотариальные льготы для инвалидов и организаций

Депутаты ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий расширить федеральные льготы на нотариальные услуги, включая региональные тарифы, чтобы поддержать инвалидов и общественные организации.
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