Блинкен дважды солгал, говоря про передачу Украине 50 млрд долларов "из активов РФ"

Фото: REUTERS 4600 прочтений Вчера На брифинге в среду по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели Украина получит 50 млрд долларов из замороженных активов РФ.