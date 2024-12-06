Блинкен дважды солгал, говоря про передачу Украине 50 млрд долларов "из активов РФ"

Фото: REUTERS 4600 прочтений Вчера На брифинге в среду по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели Украина получит 50 млрд долларов из замороженных активов РФ.
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