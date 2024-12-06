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  • Лев Добрый
    Представить труду, какую бы вонь подняли в пиндостане, если эту разработку выпустили бы Россия или Китай!😱👈😜Теория подтвердил...
  • ШКИПЕР
    Не хочешь слушать Путина и Лаврова , слушай ЗЕ и Сибигу, можешь Блинкина послушать.Глава МИД Украины...
  • tsan tsan
    Кого слушать  ? Путина и Лаврова!Глава МИД Украины...

Блинкен дважды солгал, говоря про передачу Украине 50 млрд долларов "из активов РФ"

Блинкен дважды солгал, говоря про передачу Украине 50 млрд долларов "из активов РФ"

Фото: REUTERS 4600 прочтений Вчера На брифинге в среду по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели Украина получит 50 млрд долларов из замороженных активов РФ.

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