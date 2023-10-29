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Министр обороны Чехии призвала страну выйти из ООН

Министр обороны Чехии призвала страну выйти из ООН

Причиной негодования стала резолюция ГА ООН по ХАМАСу.фото: mocr.army.cz--> Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова призвала страну выйти из ООН после принятия Генассамблеей резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

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