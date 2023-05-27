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Президент США Байден заявил, что секретная служба делает его дом пуленепробиваемым

Президент США Байден заявил, что секретная служба делает его дом пуленепробиваемым

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что сотрудники секретной службы работают над безопасностью его дома.

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