Обман возлюбленного, куртка из берушей и жизнь с нуля в США: Что пережила экс-солистка «Фабрики» Катя Ли

В 2014 году уход Кати Ли из «Фабрики» выглядел для фанатов полной неожиданностью. Группа находилась на пике популярности, и мало кто догадывался, что за этим шагом стояли тяжелейшая травма позвоночника и непростой выбор между сценой и здоровьем.