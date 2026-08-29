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Обман возлюбленного, куртка из берушей и жизнь с нуля в США: Что пережила экс-солистка «Фабрики» Катя Ли

Обман возлюбленного, куртка из берушей и жизнь с нуля в США: Что пережила экс-солистка «Фабрики» Катя Ли

В 2014 году уход Кати Ли из «Фабрики» выглядел для фанатов полной неожиданностью. Группа находилась на пике популярности, и мало кто догадывался, что за этим шагом стояли тяжелейшая травма позвоночника и непростой выбор между сценой и здоровьем.

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