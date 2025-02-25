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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Поздравляем с днем рожденья нашу дорогую куму Обухову Веру Александровну

Поздравляем с днем рожденья нашу дорогую куму Обухову Веру Александровну! 🎂🌸🌸🌸 С юбилеем! 45 — прекрасный возраст, когда возможно всё.

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