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Сатановский: Россия прекращает «маяться дурью» во внешней политике

Сатановский: Россия прекращает «маяться дурью» во внешней политике

Известный российский политолог Евгений Сатановский полагает, что «Российская Федерация потихоньку прекращает маяться дурью по главным направлениям своей внешней политики», что и показала достаточно наглядно, отказавшись от переговоров с Японией.

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