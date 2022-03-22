Сатановский: Россия прекращает «маяться дурью» во внешней политике

Известный российский политолог Евгений Сатановский полагает, что «Российская Федерация потихоньку прекращает маяться дурью по главным направлениям своей внешней политики», что и показала достаточно наглядно, отказавшись от переговоров с Японией.
Известный российский политолог Евгений Сатановский полагает, что «Российская Федерация потихоньку прекращает маяться дурью по главным направлениям своей внешней политики», что и показала достаточно наглядно, отказавшись от переговоров с Японией.
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