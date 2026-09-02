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Лимит сверхурочных работ увеличен со 120 до 240 часов в год

Лимит сверхурочных работ увеличен со 120 до 240 часов в год

С 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому увеличивается годовой лимит сверхурочных работ с 120 до 240 часов.

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