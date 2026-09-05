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Татар-информ

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«Ак Барс» вырвал победу у «Сибири» в стартовом матче сезона

«Ак Барс» вырвал победу у «Сибири» в стартовом матче сезона

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ" «Ак Барс» в первой игре регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду «Татнефть Арены» обыграл новосибирскую «Сибирь» по буллитам со счетом 4:3.

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