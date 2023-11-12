Медведев: в Европе уже не считают Крым и Донбасс украинскими

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что обсуждаемые в Европе идеи включить Украину в НАТО без Крыма и Донбасса говорят о том, что эти части страны уже не являются Украиной в их понимании.
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