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Захарова прокомментировала слова Бербок о желании Германии «помочь» Тайваню: самое бесшабашное заявление

Захарова прокомментировала слова Бербок о желании Германии «помочь» Тайваню: самое бесшабашное заявление

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сделала "самое бесшабашное и безответственное заявление", сказав, что Германия поможет Тайваню в случае "агрессии" Китая.

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