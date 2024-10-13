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Царьград

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"Ядерная будет не сразу": Политолог расписал сценарий войны с НАТО. Всё может начаться уже в ноябре

"Ядерная будет не сразу": Политолог расписал сценарий войны с НАТО. Всё может начаться уже в ноябре

Политолог Сергей Марков расписал сценарий войны с НАТО. Он предположил, что всё может начаться уже в ноябре.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Это напоминает бред &quot;сказочного идиота&quot; в погонах.Хотя почему сказочного ,вполне обычного ,с руками ,ногами , головой ,но абсолютно без МОЗГА!
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16 час.

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