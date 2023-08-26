Страна и люди

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Из-за крайне больших потерь на фронте, в укровермахт теперь будут грести всех

Из-за крайне больших потерь на фронте, в укровермахт теперь будут грести всех

Будут призывать студентов. Будут призывать двадцатилетних. Будут грести всех.Такова цена сохранения режима Зелебобы.

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Комментарии
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Елена Филиппова
Это ужасно - мы вынуждены уничтожать свой славянский генофонд, потому что бесовское отродье в Сатанинских Штатах Америки не оставило нам выбора, напрочь отравив этому генофонду мозги.
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13 час.
Леонид Руси
Не переживайте. В европе славян больше, чем готов... Так что этих выродков-фашистов надо истребить...
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13 час.
ВО
Виктор Окунев
&quot;Что любопытно, сейчас рассчитывается на Украине именно то поколение свидомых, что скакало на майдане.&quot; Так это же прекрасно!!!
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12 час.

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