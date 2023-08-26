Из-за крайне больших потерь на фронте, в укровермахт теперь будут грести всех

Елена Филиппова Это ужасно - мы вынуждены уничтожать свой славянский генофонд, потому что бесовское отродье в Сатанинских Штатах Америки не оставило нам выбора, напрочь отравив этому генофонду мозги.

Леонид Руси Не переживайте. В европе славян больше, чем готов... Так что этих выродков-фашистов надо истребить...