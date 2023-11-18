По новому закону, принятому Госдумой 17 ноября, акцизы на вино увеличатся в три раза.С мая 2024 года недорогое вино может подорожать на четверть, это произойдет из-за увеличения акцизов, закон о которых Госдума приняла 17 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии