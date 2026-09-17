Российский рынок акций продолжил снижение на Мосбирже

Индекс Мосбиржи опустился на 1%, до 2261,45 пункта, большинство «голубых фишек» снизились в цене на 0,2-2%.
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