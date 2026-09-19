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Царьград

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Юрий Башмет призвал россиян голосовать на выборах до 20 сентября

Юрий Башмет призвал россиян голосовать на выборах до 20 сентября

Народный артист СССР Юрий Башмет проголосовал на выборах в Госдуму на участке в Москве. Маэстро подчеркнул важность участия для каждого россиянина.

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