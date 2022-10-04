ЮЖНОЕ ТУШИНО

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С 8 по 19 октября на станции «Трикотажная» изменится расписание электричек

С 8 по 19 октября на станции «Трикотажная» изменится расписание электричек

Поезд. Фото: В. Новиков mos.ru. Пресс-служба мэра и Правительства МосквыНа Рижском направлении второго маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-2), где расположена станция «Трикотажная», с 8 по 19 октября изменится расписание поездов.

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