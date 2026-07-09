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Трамп: Испания выплатит деньги после угрозы прекратить торговлю

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, касающимся торговых отношений с Испанией. Политик сообщил, что после того, как он высказал намерение прекратить коммерческие связи с этой европейской страной, испанские власти приняли меры для урегулирования ситуации.

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