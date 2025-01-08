Старатели из ближнего зарубежья набили чемодан золотом на 16 млн рублей

Мужчины трудились на одном из приисков в Иркутской области и часть добытых металлов решили украсть. После завершения вахты они отправились в Новосибирск, откуда намеревались вылететь с украденными ценностями — не получилось.
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