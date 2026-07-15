Ikon разгоняется: представлены высокоскоростные шины Autograph Ultra 5[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Ikon Tyres представила в Москве шинную новинку — высокоскоростную топовую модель Ikon Autograph Ultra 5.
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