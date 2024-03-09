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Гвардии рядовой Горн уничтожил вражеский БПЛА из стрелкового оружия

Гвардии рядовой Горн уничтожил вражеский БПЛА из стрелкового оружия

Штурмовое подразделение ВС РФ выполняло задачу по взятию опорного пункта, когда гвардии рядовой Сергей Горн обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), двигающийся в направлении российских войск.

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