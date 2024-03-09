Гвардии рядовой Горн уничтожил вражеский БПЛА из стрелкового оружия

Штурмовое подразделение ВС РФ выполняло задачу по взятию опорного пункта, когда гвардии рядовой Сергей Горн обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), двигающийся в направлении российских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии