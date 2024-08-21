Акимат Актау опубликовал список строительства спортивных и детских игровых площадок

В Актау строится 80 детских игровых площадок и 50 спортивных площадок. В настоящее время рядом с домами №14/2 19 микрорайона, №39 15 микрорайона, №67 4 микрорайона, №147 3 микрорайона, №150 3 микрорайона, №1 26 микрорайона построены детские игровые площадки, сообщает пресс-служба акимата города.