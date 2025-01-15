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Психоз в рядах ВСУ. Откровения людей из подвалов потрясли бывалого военкора: "Жуть"

Психоз в рядах ВСУ. Откровения людей из подвалов потрясли бывалого военкора: "Жуть"

Царьград Коллаж Царьграда Скрывавшиеся в подвалах люди рассказали о психозе в рядах ВСУ.

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Комментарии
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Александр Смеричинский
а чем вам Колыма провинилась что хотите туда всякое говно сплавлять?
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7 час.
Владимир Балаев
Бандеровцев нужно расстреливать, это будущие плевелы войны...
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6 час.
Владимир Балаев
В восьмидесятые, у нас в западной Якутии,  пришёл в военкомат пенсионер и стал требовать талоны как участник войны. Военком попросил его прийти через несколько дней, проверил данные - оказалось сосланный бандеровец!  &quot;Но, он же воевал!&quot; - только вот на стороне фашистов. Военком пообещал в следующий раз, если появится,  законопатить его в Оймякон, чтобы мозги проветрились. Больше он не показывался - ОНИ НЕ ИСПРАВИМЫ!
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6 час.

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