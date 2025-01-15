Психоз в рядах ВСУ. Откровения людей из подвалов потрясли бывалого военкора: "Жуть"

Владимир Балаев

В восьмидесятые, у нас в западной Якутии, пришёл в военкомат пенсионер и стал требовать талоны как участник войны. Военком попросил его прийти через несколько дней, проверил данные - оказалось сосланный бандеровец! "Но, он же воевал!" - только вот на стороне фашистов. Военком пообещал в следующий раз, если появится, законопатить его в Оймякон, чтобы мозги проветрились. Больше он не показывался - ОНИ НЕ ИСПРАВИМЫ!