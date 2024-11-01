Страна и люди
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Страна и люди

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Снайперы ликвидировали «коллегу» из ВСУ на Северском направлении

Снайперы ликвидировали «коллегу» из ВСУ на Северском направлении

В ходе контрснайперских мероприятий стрелки отдельного разведывательного батальона общевойсковой армии Южной группировки войск ликвидировали снайпера ВСУ и расчет беспилотного летательного аппарата противника.

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Комментарии
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Сергей Безон
Даже в кавычках нельзя сравнивать наших героев и их убийц.
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