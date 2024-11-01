Снайперы ликвидировали «коллегу» из ВСУ на Северском направлении

В ходе контрснайперских мероприятий стрелки отдельного разведывательного батальона общевойсковой армии Южной группировки войск ликвидировали снайпера ВСУ и расчет беспилотного летательного аппарата противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии