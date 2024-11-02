Четырехэтажную школу на 1850 мест построят в Невском районе Санкт-Петербурга

Одна из самых больших школ Санкт-Петербурга появится в Невском районе. Строительство учебного заведения на 1850 мест началось в жилом комплексе «Астра Континенталь» на проспекте Обуховской Обороны, сообщает mk.
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