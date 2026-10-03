Украина: По сообщениям СМИ, один человек погиб и трое получили ранения в результате ударов российских беспилотников по судну под либерийским флагом в Одесском порту 3 октября.
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