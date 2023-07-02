Военное обозрение

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В Колумбии произошло столкновение двух военных самолётов A-27 Super Tucano

В Колумбии произошло столкновение двух военных самолётов A-27 Super Tucano

Во время подготовки к воздушному параду в Колумбии в 00.28 мск произошло столкновение двух военных самолетов A-27 Super Tucano.

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