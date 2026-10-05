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Менеджер «Ангелов Плющенко»: «С мамой Костылевой мы на связи ежедневно – от двух до пяти часов в день, но бывает и больше»

Менеджер академии «Ангелы Плющенко» Елена Благодерова рассказала о взаимодействии с матерью фигуристки Елены Костылевой Ириной.

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