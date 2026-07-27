Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

Запад слепил миф о "Северном потоке". Фигурируют модель, яхта и альфа-самцы

Запад слепил миф о "Северном потоке". Фигурируют модель, яхта и альфа-самцы

Кому нужна скучная правда, когда есть голливудский сценарий? Обозреватель The Spectator прошелся по версии Wall Street Journal о подрыве "Северного потока": сексуальная девушка, банда пьяных украинских альфа-самцов и тесная яхта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии