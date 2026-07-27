Кому нужна скучная правда, когда есть голливудский сценарий? Обозреватель The Spectator прошелся по версии Wall Street Journal о подрыве "Северного потока": сексуальная девушка, банда пьяных украинских альфа-самцов и тесная яхта.
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