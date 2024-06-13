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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Благодаря новым разворотам появляются альтернативные маршруты В своем телеграм-канале Сергей Собянин сообщил о том, что в Москве на Садовом кольце шесть новых разворотов позволяют сократить перепробег автомобилей от 2 до 6 километров.

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