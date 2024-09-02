Более 2000 жителей Карелии устроились с начала года на сезонные работы

Всего с начала года компании Карелии заявили на сезонные и временные работы более 4000 вакансий. На сегодняшний день сезонные вакансии с заработной платой от 19 до 150 тысяч рублей предлагают почти 520 организаций.
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