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СССР-Россия

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Что-то с памятью у лидера сербов стало…

Что-то с памятью у лидера сербов стало…

Александр Вучич заявил, что его страна была освобождена во Второй мировой войне своими силами    На что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заметила: «Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной Армии освобождал Европу и, в частности, Югославию».

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Надежда
Все ерзает сашок пятой точкой, как бы не попасть мимо... стула...
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