Татьяна Лазарева*: “Стать иноагентом в России – неприятно и грустно”

Татьяна Лазарева* сетует, что стала иноагентом и теперь живет в постоянных ограничениях. Известная экс-телеведущая и иноагент Татьяна Лазарева* высказала свое негодование по поводу статуса иностранного агента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии