Обновление Windows 11 неожиданно усложнило жизнь спидраннерам Metal Gear Solid 2: Substance Р...

Обновление Windows 11 неожиданно усложнило жизнь спидраннерам Metal Gear Solid 2: SubstanceРазработчики игр нередко исправляют баги, которыми активно пользуются спидраннеры, но чтобы лазейку для любителей скоростных прохождений закрыло обновление Windows? Такое происходит нечасто.