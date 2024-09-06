Обновление Windows 11 неожиданно усложнило жизнь спидраннерам Metal Gear Solid 2: Substance Р...

Обновление Windows 11 неожиданно усложнило жизнь спидраннерам Metal Gear Solid 2: SubstanceРазработчики игр нередко исправляют баги, которыми активно пользуются спидраннеры, но чтобы лазейку для любителей скоростных прохождений закрыло обновление Windows? Такое происходит нечасто.
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