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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Обновление Windows 11 неожиданно усложнило жизнь спидраннерам Metal Gear Solid 2: Substance Р...

Обновление Windows 11 неожиданно усложнило жизнь спидраннерам Metal Gear Solid 2: Substance Р...

Обновление Windows 11 неожиданно усложнило жизнь спидраннерам Metal Gear Solid 2: SubstanceРазработчики игр нередко исправляют баги, которыми активно пользуются спидраннеры, но чтобы лазейку для любителей скоростных прохождений закрыло обновление Windows? Такое происходит нечасто.

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