Спектакль «Генерал и его семья» Театра Вахтангова получил Большой гвоздь сезона

Приз «Большой хрустальный гвоздь» ежегодной московской премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» получил спектакль «Генерал и его семья» Театра имени Евгения Вахтангова, сообщает Телеграм-канал театра.
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