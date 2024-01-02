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Иван Ургант вышел на связь и обратился к россиянам с важными словами в Новый год

Иван Ургант вышел на связь и обратился к россиянам с важными словами в Новый год

Телеведущий Иван Ургант уже давно не появляется на экранах ТВ. Однако в Новый год он решил обратиться к своим поклонникам и произнес по-настоящему важные слова.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Кто он есть, чтобы поздравлять россиян? Президент?
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20 час.
Л
Людмила
Поздравляй свой Израиль и Нетаньяху.
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
Нам его поздравления не нужны, пусть свою аудиторию поздравляет!!!!
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8 час.

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