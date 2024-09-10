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Улыбки женщин Айну

Улыбки женщин Айну

Айну — древняя народность, которая появилась около 13 тысяч лет до нашей эры. Они населяли остров Хоккайдо (второй по величине остров Японии) и южную половину Сахалина, Курильские острова, южную треть Камчатки и низовья Амура.

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