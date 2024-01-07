Politico: Орбан может временно стать главой Евросовета после отставки Мишеля

Председательство в Европейском совете может временно перейти к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после отставки главы органа Шарля Мишеля, поскольку эта страна будет председательствовать в Евросовете с июля по декабрь 2024 года.
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