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Капризов против «Виннипега»: 25-я передача в сезоне, 2 броска и «+1». У него 44 очка в 34 играх

Капризов против «Виннипега»: 25-я передача в сезоне, 2 броска и «+1». У него 44 очка в 34 играх

Кирилл Капризов отдал 25-ю голевую передачу в сезоне в матче с «Виннипегом». Форвард помог «Миннесоте» обыграть «Джетс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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